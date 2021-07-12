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حبس متسول قتل مسنا وتخلص من جثته في حديقة القصر العيني

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمرت النيابة المختصة اليوم الإثنين، بحبس متسول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مسن بعصا خشبية وإلقاء جثته في حديقة قصر العيني.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد العثور على جثة مسن متوفي في حديقة قصر العيني، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم.

وقررت النيابة تشريحها وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن، وتحديد هوية الجثة لتسلميها لذويها.

وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة أن متسولا هو من ارتكب الواقعة وفر هاربًا، فتم ضبطه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق مع المتهم والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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مسن قتل حبس جثة

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