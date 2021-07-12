كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك الموسم القادم





إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنيل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مهاجم الفارس الأبيض خلا لالموسم القادم من أجل ضمه والحصول على توقيعه.





وأبلغ الفرنسي إدارة القلعة البيضاء برغبته في الحصول على توقيع حسام حسن نجم فريق نادي سموحة الذي يلعب معارًا لصفوف فريق نادي أهلي بني غازي الليبي.





حيث تحفظ المدير الفني الفرنسي على فكرة التعاقد مع الثنائي باسم مرسي نجم المقاصة وعمرو جمال لاعب فريق نادي طلائع الجيش لتدعيم المركز الذي عانى منه الزمالك منذ رحيل مصطفى محمد.





وسبق وأن حدد مسؤولو سموحة مبلغ 40 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل حسام حسن لنادي الزمالك الموسم القادم.