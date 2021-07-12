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محافظ الجيزة: تمشيط الأسواق وتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع في العيد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية التموين بالجيزة بتكثيف أعمال الرقابة على الأسواق وشن الحملات المشتركة مع مديريات الصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك لمنع محاولات الغش التجارى أو إحتكار للسلع والإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين وزيادة المعروض من السلع التى تهم المواطنين خلال أيام العيد وتشديد إجراءات ضبط ومنع تداول الألعاب النارية حرصاً على سلامتهم .

كما كلف المحافظ مديرية التموين بالتأكد من توافر كافة السلع وزيادة المعروضات داخل المجمعات الاستهلاكية والبالغ عدددها 61 مجمع إستهلاكى ومنفذ ثابت على مستوى المحافظة إلى جانب 66 سيارة متنقلة والتابعة للشركات المعتمدة بالاضافة 1855 تاجر تموينى و566 منفذ تابع لمشروع جمعيتى إلى جانب المنافذ الثابت والمتحركة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

كما شدد المحافظ على ضرورة ضخ كميات إضافية من إسطوانات البوتاجاز من خلال الـ208 مستودع المنتشر بقطاعات المحافظة إلى جانب زيادة المعروض من المنتجات البترولية بمحطات خدمة وتموين السيارات من خلال 269 محطة بالمحافظة مؤكداً على إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين وإعداد خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل 20 لجنة لمتابعة حركة توريد الأقماح بالشون والمطاحن والتأكد من إنتاج دقيق عالى الجودة و المرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات.

مشدداً على تمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للإستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للإسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالإكتفاء بشراء ما يكفى حاجتهم من سلع دون تخزين أى منها نظراً لتوافر مختلف السلع بكميات مناسبة بالأسواق والتعامل مع التجار ومحلات اللحوم المذبوحة بالمجازر الحكومية والمعلنة عن الأسعار، والإبلاغ عن أى حالات غش أو تلاعب عن طريق أرقام طوارئ ( 114، 37618652 ) لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً.

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