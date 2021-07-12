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عاجل.. انهيار رامي صبري ووالدته في جنازة شقيقه

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انهار المطرب رامي صبري من البكاء عقب وصول جثمان شقيقه، لمثواه الأخيرة، حيث أقيمت الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما انهارت والدته من البكاء عقب وصول نجلها،ومن المقرر دفن الجثمان في مقابر العائلة في طريق الواحات بمنطقة 6 أكتوبر.

يذكر أن كريم صبري توفى مساء أمس، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.

وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.

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