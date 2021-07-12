رامي جمال والشرنوبي أول الحاضرين في جنازة شقيق رامي صبري

بدأت منذ قليل جنازة كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس.



وأقيمت الجنازة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وحضر الجنازة المنتج وليد منصور والمطرب رامي جمال ومينا عطا والفنان محمد الشرنوبي.



يذكر أن كريم صبري توفى مساء أمس، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.



وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.