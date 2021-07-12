الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

يسعي كل من الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويتصارع الزمالك على التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة والمعار خلال الفترة الحالية إلي الدوري الليبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على فريق مصر المقاصة ضمن مباريات مسابقة الدوري الممتاز برباعية مقابل هدف.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة وبفارق 10 نقاط على النادي الأهلي صاحب المركز الثاني الذي له 4 مباريات مؤجلة.