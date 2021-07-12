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"القابضة للصناعات الغذائية" تشارك بمعرض صنع في مصر بجنوب السودان

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكد اللواء أحمد حسنين  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن هناك وفد رفيع المستوي من الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة  اللواء  شريف القليني نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعشر شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد شاركت في معرض" صنع في مصر "، بدولة جنوب السودان - بجوبا ، وأشار إلي أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية يأتي في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الإفريقية، أضافه إلي سعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري، والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية وبالأخص دول حوض النيل.

وأضاف حسنين  أن المعرض سيقام في الفترة من 12 الي 16 من الشهر الجاري بجوبا بدولة جنوب السودان لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة علاقات تجارية من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية، وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الاخري.

واشار اللواء أحمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن الشركات المشاركة في المعرض هي: 

السكر والصناعات التكاملية
أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات
طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية
قها للأغذية المحفوظة
النيل للزيوت والمنظفات
أدفينا للأغذية المحفوظة
إسكندرية للزيوت والصابون
مطاحن شمال القاهرة
الزيوت المستخلصة ومنتجاته 
تسويق الأرز

وأكد اللواء شريف القلينى نائب رئيس مجلس الادارة على أن الهدف من التواجد إيجاد فرص استثمارية مع الجانب السودانى فى مجال الصناعات الغذائية والتبادل التجارى ونقل الخبرات المصرية فى هذا المجال.

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