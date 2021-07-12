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النني يدعم زميله في أرسنال بعد تعرضه للعنصرية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام لاعب وسط فريق آرسنال الدولي المصري محمد النني، بدعم زميله في الفريق وجناح منتخب إنجلترا الشاب، بوكايو ساكا، بعد الانتقادات التي تعرض لها.


وأهدر ساكا ركلة الجزاء الأخيرة لمنتخب إنجلترا يوم أمس، الأحد، في نهائي كأس أمم أوروبا، ليمنح المنتخب الإيطالي لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه.


ونشر محمد النني صورة له بجانب ساكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب:" أخي، نحن نحبك وفخورون بك كثيراً".


وتعرض ساكا في الساعات الأخيرة لانتقادات واسعة من قبل الجماهير الإنجليزية، كما أنه عانى إهانات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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