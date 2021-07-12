تفاصيل مصرع وإصابة شابين في حادث دهس بسيارة نقل في المنصورة

لقي شاب مصرعه وأصيب صديقه، بعدما اصطدمت بهما سيارة نقل، حال استقلال هما دراجة بخارية، بشارع الجات، بمدينة المنصورة.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام مسجد القاضي بشاره الجلاء بمدينة المنصورة، ووجود مصاب ومتوفى.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن طرفي الحادث السيارة رقم "ر ب ي ٨٧٣٥ نقلط ج ط ١٨٩٦ مقطورة" محملة بالغلال، قيادة سعد م. س. ٤٠ سنة - سائق، مقيم بقرية كفر العرب دائرة مركز طلخا، والدراجة البخارية رقم "د س ن ٦٥١٧"، قيادة سعد أنور سعد ٢٦ سنة - صاحب محل ملابس، مقيم بشارع المدير.



وتبين أنه أثناء محاولة قائد الدراجة البخارية التهدئة أثناء دخول إشارة مرورية، اصطدمت به السيارة النقل من الخلف، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة، ووفاة مرافقه يحيى مجدي عبدالجليل بلاط ٢٢ سنة - طالب بكلية الطب البيطري، ومقيم بشارع الجمهورية بالمنصورة.



وتم نقل المصاب والجثة لمستشفى طوارئ المنصورة، وبسؤال قائدي المركبتين أيدا ذات المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٦٢٩ لسنة ٢٠٢١ جنح أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.