Advertisements

لماذا إستدعت المحكمة خبير المساعدات الفنية بمحاكمة المتهمين باللجان النوعية في حلوان؟

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 22 متهم من عناصر جماعة الاخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ.. وذلك لجلسة 18 يوليو الجاري لإستدعاء خبير المساعدات الفنية لفض الأسطوانات المدمجة المحرزة بأوراق القضية.

صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي

جاءت أحداث القضية علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز أخر وتعذيبه إعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة

فنسبت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لاحد المواطنين بإدعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محكمة حلوان المتهمين الاخوان

أخبار تهمك

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ ساعة و 21 دقيقة

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ ثلث ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة بعد حسم لقب كوبا أمريكا

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رامي صبري يمنع التصوير في جنازة شقيقه

منذ ساعة و 24 دقيقة

خالد الغندور يفتح النار على موسيماني

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. انهيار رامي صبري ووالدته في جنازة شقيقه

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ربع ساعة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة 22 متهما من الجماعة المحظورة في قضية خطف وتعذيب مواطنين حتي الموت

لحضور المتهمين من محبسهم.. تأجيل محاكمة 22 متهم من اللجان النوعية بحلوان

تأجيل محاكمة 22 متهما من اللجان النوعية بحلوان لـ 11 أبريل

18 مايو.. سماع أقوال الشهود في محاكمة 22 متهما من اللجان النوعية بحلوان

2 يونيو.. سماع أقوال الشهود في محاكمة 22 متهمًا من اللجان النوعية بحلوان

تأجيل محاكمة 22 متهما من اللجان النوعية للإخوان بحلوان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

04:00 م

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

05:01 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي