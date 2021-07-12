لماذا إستدعت المحكمة خبير المساعدات الفنية بمحاكمة المتهمين باللجان النوعية في حلوان؟

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 22 متهم من عناصر جماعة الاخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ.. وذلك لجلسة 18 يوليو الجاري لإستدعاء خبير المساعدات الفنية لفض الأسطوانات المدمجة المحرزة بأوراق القضية.



صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي



جاءت أحداث القضية علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز أخر وتعذيبه إعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة



فنسبت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لاحد المواطنين بإدعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم.