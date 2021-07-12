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عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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وضع مسئولو الأهلي سعرًا مبدئيًا لبيع المالى أليو ديانج، نجم وسط الفريق، حال الاستقرار على بيعه نهاية الموسم الجارى.

حيث على الرغم من تمسك إدارة الأهلى بتواجد ديانج، إلا أن المقابل المادى المرتفع المتوقع حال بيعه دفع الإدارة الحمراء للتفكير جدياً فى بيع اللاعب، ولكن لن يتم مناقشة الملف إلا بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء لن تفكر فى التفريط بأليو ديانج بسعر أقل من 8 ملايين يورو، ما يعادل 130 مليون جنيه، خاصة بعد تألقه اللافت مع الفريق الأحمر.

وتلقى أليو ديانج حتى الآن عرضين من ناديين خلال الفترة الماضية، وهما جالطة سراي التركي والعين الإماراتي، ويُفضل النجم المالي في الانتقال للفريق التركي عن اللعب للعين الإماراتي.

وطلب العين الإماراتي ضم ديانج مقابل 6 ملايين دولار، فى الوقت الذى عرضت أيضًا إدارة العين على الأهلي استعارة اللاعب لمدة موسم حال عدم وجود رغبة من المارد الأحمر فى بيع اللاعب حاليًا.

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