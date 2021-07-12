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تفاصيل طعن عامل على يد آخر في الدقهلية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب عامل نظافة بالوحدة المحلية ببطرة التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، بجرح طعني بالبطن، إثر تعدي آخر عليه لخلافات بينهما بسبب المصاهرة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى طلخا، بوصول رضا ر. ج. ا. ٤٨ سنة - عامل نظافة بالوحدة المحلية ببطرة التابعة لمركز طلخا، مصابا بجرح طعني بالبطن أسفل الصدر "ادعاء تعدي".

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤاله اتهم صابر ن. ف. ا. ٢١ سنة - عامل، مقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، وإحداث إصابته، لخلافات بينهما بسبب المصاهرة، كون المتهم شقيق زوجة نجل المصاب.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٨٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح طلخا، وجار العرض على النيابة العامة.

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