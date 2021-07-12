تبدأ 22 أغسطس.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بمدينة العبور

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، يوم الأحد 22 أغسطس المقبل، في تسليم 1176 وحدة سكنية، في 49 عمارة، بالمرحلة الثانية من مشروع دار مصر بمدينة العبور.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الخميس 28 أكتوبر المقبل.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم وحدات دار مصر بمدينة العبور :



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 22 أغسطس 2021، وحتى يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، في تسليم 1176 وحدة سكنية، في 49 عمارة، أكواد 211، 311، 421، بالمرحلة الثانية من مشروع دار مصر بمدينة العبور.



وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه ينبغي على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع العبور "سوق العبور"، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة، وصورة إيصال سداد آخر قسط.



ويتم التسليم وفقا لما يلي:



- تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 22 أغسطس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين 23 أغسطس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 26 أغسطس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 29 أغسطس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 7، يوم الإثنين 30 أغسطس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 20، يوم الخميس 2 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 5 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 9 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 12 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 34، يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 19 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 37، يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 39، يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 26 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 47، يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 48، يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 57، يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 58، يوم الخميس 30 سبتمبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 59، يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 60، يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 98، يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 99، يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 10 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الإثنين 11 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 102، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 109، يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الخميس 14 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد 17 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 112، يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 117، يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 119، يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 121، يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 122، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 125، يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 126، يوم الخميس 28 أكتوبر 2021.