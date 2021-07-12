نجوم الفن والرياضة يساندون رامي صبري في جنازة شقيقه

بدأت منذ قليل جنازة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري والذي رحل عن عالمنا مساء أمس.



و حضر الجنازة عدد من ندوم الفن والغناء منهم المطرب عبد الفتاح الجريني، ووإدوارد، ولاعب الزمالك السابق أحمد غان، وذلك وسط حضور أفراد العائلة والمقربين.



كما كان أول الحاضرين المطرب رامي جمال والمنتج وليد منصور.



يذكر أن كريم صبري توفى مساء أمس، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.



وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.