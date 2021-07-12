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هانيا الحمامي تنضم لصفوف "وادى دجلة" .. وتشارك ببطولة العالم للاسكواش

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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في إطار حرص النادي على ضم المواهب الواعدة بمختلف الألعاب الرياضية، أعلن وادى دجلة - أكبر نادي خاص في مصر - التعاقد مع لاعبة الاسكواش هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميًا، وتم توقيع عقود الانتقال لصفوف الفريق، يأتي ذلك في ضوء استراتيجية إدارة "وادى دجلة" لتدعيم صفوفه بالمواهب المميزة للمنافسة على البطولات المحلية والدولية.

وتخوض هانيا الحمامي أولى تحدياتها مع نادي وادى دجلة، ببطولة العالم للاسكواش التي ينظمها الاتحاد الدولي للاسكواش، والتي ستقام في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 إلى 22 يوليو الجاري، والمقدر مجموع جوائزها مليون دولار مقسمة بين الفائزين من الجنسين ذكور وإناث.

وأصبحت هانيا الحمامي أحدث المنضمات لصفوف فريق وادى دجلة للاسكواش، والذي يضم نخبة من اللاعبات التي يشغلن مراكز متقدمة مثل نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا، واللاعبة روان رضا المصنفة 12 عالميا، ومنة حامد وميار هاني وجنا شيحة.

وتعد هانيا الحمامي إحدى بطلات مصر والعالم بلعبة الاسكواش رغم صغر سنها – إذ لم تتخطى 21 سنة - بدأت مشوارها مع الألقاب والبطولات في سن مبكرة بالفوز ببطولة British Junior Open، وبعدها وصلت للأدوار النهائية في عدد من البطولات، لتعاود التتويج ببطولة Slaight Music Granite المفتوحة عام 2017، وتستكمل مشوارها نحو البطولات وتفوز بكأسي Edinburgh Sports Club Open، Bahl and Gaynor Cincinnat. 

وكان أكبر إنجاز لـ"الحمامي" الفوز ببطولة PSA World Tour، لتصبح ثاني أصغر فائزة بالبطولة، كما فازت ببطولة CIB بلاك بول المفتوحة للسيدات عام 2020، وهي في التاسعة عشرة من عمرها.

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