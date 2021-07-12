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كوالكوم تتعاون مع أسوس لإطلاق هاتف جديد .. اعرف المواصفات والأسعار

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:39 م
The Smartphone for Snapdragon Insiders
The Smartphone for Snapdragon Insiders
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أطلقت شركة كوالكوم هاتفها الجديدة ويحمل اسم "The Smartphone for Snapdragon Insiders"، وذلك بالتعاون مع شركة أسوس.

وتستهدف كوالكوم بهذا الهاتف الجديد، الفئة التي تبحث عن الحصول على أقصى قدرات معالجات سنابدراجون.

مواصفات هاتف كوالكوم الجديد

كما يأتي الهاتف الجديد مع شاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة من صناعة شركة سامسونج وتتمتع بمعدل تحديث يصل 144 هرتز وسطوع يصل 1,200 وحدة، كما تتمتع بتقنيتي HDR10 و HDR10+.

ويضيف الهاتف رقاقة معالجة سنابدراجون 888 بتقنية الجيل الخامس، يصحبها ذاكرة رام LPDDR5 بسعة 16 جيجابايت وقرص تخزين بسعة 512 جيجابايت.

ويحمل The Smartphone for Snapdragon Insiders كاميرا ثلاثية بالخلف مع عدسات 64 ميجابكسل للرئيسية، و12 ميجابكسل للعدسة الواسعة، و8 ميجابكسل لعدسة التقريب، ويسمح نظام الكاميرا بتصوير فيديو بدقة تصل 8K. فيما يتواجد على الجهة الأمامية كاميرا بدقة 24 ميجابكسل مدعمة بتقنية التقريب الآلي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وويعتبر هذا الهاتف المصمم من أسوس من أوائل الهواتف الداعمة لتقنية Snapdragon Sound من كوالكوم وتوفر مزايا صوتية رائدة مثل سرعة استجابة البلوتوث، عزل الضجيج، وتوفير جودة صوت عالية حتى 96 كيلوهرتز. وسيوفر الهاتف سماعات ستريو، بجانب سماعة Master & Dynamic اللاسلكية التي تدعم عزل الضجيج وتأتي مع علبة شحن.

وسيوفر الهاتف بطارية 4,000 ملي أمبير/ ساعة، ودعم تقنية الشحن السريع من كوالكوم Quick Charge 5 التي تسمح بشحن 70% من سعة البطارية خلال 30 دقيقة وكامل البطارية خلال 52 دقيقة. وسيدعم تقنيتي WiFi 6 و WiFi 6E، وتقنيتي الجيل الخامس sub-6 و mmWave ، بالإضافة إلى شريحتي اتصال، ونظام تشغيل أندرويد 11.

سعر هاتف كوالكوم الجديد

ستتيح كوالكوم هاتفها في عدد من الأسواق في البداية ومن ثم سيصل إلى أسواق أخرى، وسيكون بسعر 1,499 دولارًا أمريكيًا.

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