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المملكة تصدر أول بطاقة حج ذكية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدرت السعودية أول بطاقة حج ذكية لموسم الحج الحالي، التي ترتبط بكافة الخدمات المقدمة للحاج، مثل دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدخول للفنادق، وعمليات الدفع عبر أجهزة الصراف.

 

وأشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، على إصدار أول بطاقة حج لهذا الموسم.

 

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية للمشاعر المقدسة اليوم الاثنين، للوقوف على جاهزية المرافق لاستقبال ضيوف الرحمن، في وقتٍ سيتم فيه ولأول مرة تسخير التقنية لخدمة الحجيج طيلة رحلتهم الإيمانية.

 

وافتتح الأمير خالد الفيصل مشروع مركز الترحيب والاستقبال بالزايدي بحضور نائب وزير الحج والعمرة، عبد الفتاح مشاط، ويهدف إلى تسهيل حركة نقل الحجاج من وإلى مكة المكرمة، وتقليص وقت انتظار الحافلات التي تقلهم، إضافة إلى تحسين الصورة البصرية لنقاط الفرز، ويحوي المركز مواقف تتسع لأكثر من 8 آلاف مركبة، وبوابات دخول وخروج.

 

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة في مركز الاستقبال والترحيب إصدار أول بطاقة ذكية للحج، واستمع إلى شرح من نائب وزير الحج والعمرة عن خصائصها، إذ ترتبط بكافة الخدمات المقدمة للحاج، مثل دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدخول للفنادق، وتستخدم البطاقة في عمليات الدفع عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، كما تسهم في إرشاد الحجاج التائهين، والتحكم بالدخول للمخيمات وتوقيت التفويج والتنقل.

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بطاقة حج ذكية المملكة العربية السعودية

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