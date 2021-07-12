تقرير يكشف ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في تركيا





كشفت جريدة «بيرجون» التركية عن مقتل 20 امرأة تركية، و4 فتيات، خلال شهر يونيو الماضي، في حوادث عنف على أيدي رجال، ليرتفع عدد النساء القتلى خلال العام الجاري إلى 150 سيدة.









وأوضحت الجريدة في تقريرها الإحصائي، أن حوادث القتل ارتكبت في إطار العنف ضد المرأة، وقتلت 8 سيدات بسبب خلافات على الميراث والأموال والأراضي، وقتل رجل عنصري سيدة بسبب كراهيته وغضبه السياسي.









وقُتلت 13 امرأة على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين، فيما قُتلت 3 سيدات على أيدي جيرانهن، و3 سيدات على أيدي أقاربهن، وامرأة على يد صديقها.









وتوثق الجريدة التركية مقتل 12 امرأة داخل منزلها، و8 نساء خارج المنزل، سواء في الشارع أو في الغابات، إذ قُتلت 15 امرأة بأسلحة النارية و4 بأدوات حادة، وأحرقت امرأة حتى الموت، وقتلت امرأة برميها من الشرفة، وشنقت امرأتان.









وقالت «بيرجون» إن «الرجال مارسوا العنف ضد 94 امرأة على الأقل في يونيو، وفي نفس الشهر من العام الماضي، كان هذا الرقم 61 امرأة»، مشيرة إلى نقل 14 امرأة تعرضن للعنف من قبل الرجال إلى المستشفى.









وفي يونيو أيضًا، قتل رجال 4 أطفال على الأقل، إذ قُتلت طفلة على يد عشيق والدتها، وقتلت أخرى على يد قريب أجبرت على الزواج منه، وقتلت طفلة على يد والدها. وسجلت الإحصائية رجالاً تحرشوا بـ7 نساء على الأقل في الشهر الماضي، (6 حالات تحرش لفظي وجسدي، وحالة من خلال تصويرها).









ومؤخرًا، انسحبت تركيا بشكل رسمي من «اتفاقية إسطنبول» المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.