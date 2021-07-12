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تفاصيل مصرع طفل غرقا في الدقهلية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقي طفل مصرعه غرقا داخل مروى مائي، أثناء لهوه، بمركز شربين، بمحافظة الدقهلية.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين، بوصول الطفل السيد أ. إ. د. ٣ سنوات، مصابا بحالة إعياء ادعاء حادث غرق، وتوفي فور وصوله.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال والده ٢٦ سنة - عامل، مقيم بذات القرية، أكد أنه أثناء تواجده مع نجله في الأرض الزراعية خاصته، وحال لهو الصغيرة بجوار مروى مائي، اختل توازنه وسقط داخله، فقام بانتشاله ونقله للمستشفى، إلا أنه توفي فور وصوله، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وورد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٥١٦ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شربين، وجار العرض على النيابة العامة.

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