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"صرفناها".. الداخلية تكشف كواليس سرقة صندوق تبرعات مسجد القليوبية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام ثلاثة أشخاص بسرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بالقليوبية، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام (3 أشخاص) بسرقة صندوق تبرعات خاص بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية.

توصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية إلى أن مرتكبي الواقعة (ميكانيكي، نجار مسلح، طالب - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، والاستيلاء على المبلغ المالي، وأضافوا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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سرقة صندوق تبرعات حوادث بوابة الفجر الفجر الداخلية

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