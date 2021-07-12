شركة سعودية تبحث مع وزير الكهرباء أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة





استقبل اليوم الاثنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس صباح محمد المطلق نائب رئيس مجلس ادارة شركة الفنار السعودية والوفد المرافق له، وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.





أكد الدكتور شاكر خلال اللقاء على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية ، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.





وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.





وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك الي الهيدروجين الاخضر وكيفية الاستفادة منه في التصنيع والتصدير وايضا التوسع في تركيب العدادات الذكية.





استعرض المهندس صباح المطلق نشاط الشركة واستثمارات الشركة في عديد من الدول وايضا داخل المملكة وقدم عرض تقديمي عن العدادات الذكية وعرض أخر عن توطين صناعة توربينات الرياح وانتاج الهيدروجين الاخضر.





أشاد المهندس محمد صباح بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها وايضا اشاد بالتطويروالتحول التكنولوجي.





كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.





واكد علي التعاون المثمر بين الجانين وابرزها محطة الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في مجمع بنبان وتطلعة زيادة التعاون بين الجانبين.





وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على بحث العروض وكيفية الاستفادة منها.