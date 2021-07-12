Advertisements
بورش تختبر سيارتها الهجينة المنتظرة "911"
الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:54 م
Advertisements
تعمل شركة بورش الألمانية على اختبار سيارتها الهجينة الجديدة "991" على حلبة السباق.
وتحمل السيارة ملصقات تحذيرية تشي بوجود تقنيات كهربائية تحت الهيكل، وبسبب عدم وجود أي مقابس ظاهرة لشحن البطارية فإننا نعتقد أن السيارة ما تزال في مراحل التطوير الأولى حيث توجد البطاريات خلف السائق، وتشحن من خلال مد الكبل عبر الباب المفتوح في مرآب الاختبارات.
يعتقد أن الشركة ستزود السيارة بنظام 400 فولت إلى جانب محرك 6 سلندر المعتاد في 911، وبالإجمال ستطلق السيارة الهجينة أكثر من 700 حصان لتتربع على عرش عائلة 911 فوق تيربو S.
Advertisements