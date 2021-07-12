بورش تختبر سيارتها الهجينة المنتظرة "911"

تعمل شركة بورش الألمانية على اختبار سيارتها الهجينة الجديدة "991" على حلبة السباق.





وتحمل السيارة ملصقات تحذيرية تشي بوجود تقنيات كهربائية تحت الهيكل، وبسبب عدم وجود أي مقابس ظاهرة لشحن البطارية فإننا نعتقد أن السيارة ما تزال في مراحل التطوير الأولى حيث توجد البطاريات خلف السائق، وتشحن من خلال مد الكبل عبر الباب المفتوح في مرآب الاختبارات.



