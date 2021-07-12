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عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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سلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وتناول العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية وفي مقدمتها قضية سد النهضة والأوضاع في ليبيا وعملية السلام.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صور عبر "تويتر" تبرز لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس المجلس الأوروبي، وذلك في مدينة بروكسل.

والتقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الاثنين، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة والشئون الداخلية إيلفا يوهانسون، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالي الهجرة واللجوء، وكيفية دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز حماية المهاجرين واللاجئين، وتطوير التعاون الإقليمي والدولي في هذه المجالات.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صور عبر "تويتر" تبرز اجتماع الوزير شكري مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة والشئون الداخلية.
عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة
عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

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سد النهضة بوابة الفجر المجلس الاوروبي الفجر السيسي

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