وصول جثمان شقيق رامي صبري وآداء صلاة الجنازة عليه (فيديو)

وصل منذ قليل جثمان كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري والذي توفى مساء أمس، حيث أقيمت جنازته في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن والغناء والرياضة ومنهم إدوارد، ورامي جمال والمنتج وليد منصور ومحمد الشرنوبي.



كما أدى الحاضرين صلاة الجنازة على الراحل كريم فهمي.



يذكر أن كريم صبري توفى مساء أمس، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.



وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.