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عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن صفوف الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

رحيل مروان حمدي عن الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه من جانب مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعرض مروان حمدى للبيع في نهاية الموسم أو الإعارة.

وتابع المصدر أن هناك تفكير سائد داخل إدارة الزمالك بعرض مروان حمدي للبيع وحال وصول عرض بـ8 ملايين جنيه، سيكون هناك موافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر أن مروان حمدي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كان قد انتقل لصفوف القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 15 مليون جنيه، ولم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

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موروان حمدي ملف الراحلين كارتيرون يحدد الزمالك

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