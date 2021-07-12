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مفاجأة.. نجم برشلونة يدرس الرحيل

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت بعض المصادر الصحفية، قنبلة من العيار الثقيل تمثلت في وجود رغبة لدى واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في الرحيل عن البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة " سبورت " أن الفرنسي أنطوان جريزمان يرغب في العودة إلى ناديه السابق فريق نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان الفرنسي قد إنتقل إلى البلوجرانا في صيف العام 2019 بعد أن تم دفع الشرط الجزائي الموجود في عقده والذي كان يبلغ 120 مليون يورو.

ولم ينجح في الظهور بالمستوى المعهود له رفقة الروخيبلانكوس الأمر الذي جعله يسجل 22 هدف فقط منذ رحيله عن أتلتيكو مدريد والذي نجح في الحصول على لقب الليجا بدونه الموسم الماضي.

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