أوروبا تكشف حقيقة تنظيم الإخوان (فيديو)

توجه عام لمحاصرة إرهاب تنظيم الإخوان، بعدما تنبهت أوروبا لمخاطر التنظيم، هذا ما أكده السياسي الألماني حسين خضر نائب رئيس مجلس الإندماج، الذي قال إن السنوات الماضية كشفت طبيعة تنظيم الإخوان، الذي يستخدم السلاح والإرهاب للوصول للسلطة، وأظهرت حقيقة الادعاءات التي اعتاد ترويجها داخل المجتمعات الأوروبية باعتباره منظمة دعوية أو حزبا سياسيا.

قال خضر إن التعديلات التي أجرتها ألمانيا والنمسا لمواجهة نشاط التنظيم أكدت اعتباره تنظيما متطرفا يمارس العنف والإرهاب، ويتبنى خطابا متطرفا في الداخل الأوروبي ويقدم دعما للتنظيمات الإرهابية في الخارج، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وأكد أن الاستخبارات الألمانية باتت تعتبر تنظيم الإخوان أكثر خطورة من تنظيمي داعش والقاعدة.