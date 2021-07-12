Advertisements

عاجل.. التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة في السودان

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول والثاني) للعام الدراسي 2021/2020، التي قد بدأت يوم السبت الموافق 2021529 وسط إجراءات احترازية مشددة.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (127) طالبا/طالبة نـجح منهم (58) طالبا/طالبة بنسبة 45.8%.

كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني 45 طالبا/طالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.6%.

أخبار تهمك

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. رامي صبري يمنع التصوير في جنازة شقيقه

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. انهيار رامي صبري ووالدته في جنازة شقيقه

منذ ساعة الا ربع

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة بعد حسم لقب كوبا أمريكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك الموسم القادم

منذ ساعة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يفتح النار على موسيماني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ 43 دقيقة

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

04:00 م

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

04:29 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي