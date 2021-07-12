عاجل.. التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة في السودان

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول والثاني) للعام الدراسي 2021/2020، التي قد بدأت يوم السبت الموافق 2021529 وسط إجراءات احترازية مشددة.





وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (127) طالبا/طالبة نـجح منهم (58) طالبا/طالبة بنسبة 45.8%.



