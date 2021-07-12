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عاجل.. التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة في السودان
الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:11 م
مارينا بشارة
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اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول والثاني) للعام الدراسي 2021/2020، التي قد بدأت يوم السبت الموافق 2021529 وسط إجراءات احترازية مشددة.
وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (127) طالبا/طالبة نـجح منهم (58) طالبا/طالبة بنسبة 45.8%.
كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني 45 طالبا/طالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.6%.
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