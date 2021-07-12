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تفاصيل محاولة انتحار ربة منزل في الدقهلية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيبت ربة منزل بمحافظة الدقهلية، بحالة إعياء شديدة، نتيجة تناولها جرعة زائدة من الأدوية المنومة، بغرض الانتحار لخلافات زوجية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول حلاوتهم أ. ع. م. 32 سنة - ربة منزل، ومقيمة عزبة شعبان دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول جرعة زائدة من أقراص منومة"، وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤالها قررت بتناولها جرعة زائدة من اقراص دوائية منومة بقصد الانتحار، لوجود خلافات مع زوجها، قامت على إثرها بترك منزل الزوجية والإقامة طرف والدتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال والدتها عايدة ال. ش. 61 سنة - ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أيدت المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20216505 إداري مركز السنبلاوين، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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