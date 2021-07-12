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تفاصيل محاولة انتحار ربة منزل في الدقهلية
الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:17 م
محمد كشك
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أصيبت ربة منزل بمحافظة الدقهلية، بحالة إعياء شديدة، نتيجة تناولها جرعة زائدة من الأدوية المنومة، بغرض الانتحار لخلافات زوجية.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول حلاوتهم أ. ع. م. 32 سنة - ربة منزل، ومقيمة عزبة شعبان دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول جرعة زائدة من أقراص منومة"، وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤالها قررت بتناولها جرعة زائدة من اقراص دوائية منومة بقصد الانتحار، لوجود خلافات مع زوجها، قامت على إثرها بترك منزل الزوجية والإقامة طرف والدتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
وبسؤال والدتها عايدة ال. ش. 61 سنة - ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أيدت المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20216505 إداري مركز السنبلاوين، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول حلاوتهم أ. ع. م. 32 سنة - ربة منزل، ومقيمة عزبة شعبان دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول جرعة زائدة من أقراص منومة"، وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤالها قررت بتناولها جرعة زائدة من اقراص دوائية منومة بقصد الانتحار، لوجود خلافات مع زوجها، قامت على إثرها بترك منزل الزوجية والإقامة طرف والدتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
وبسؤال والدتها عايدة ال. ش. 61 سنة - ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أيدت المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20216505 إداري مركز السنبلاوين، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
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