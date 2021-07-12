السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة‎

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.



وقد اجتمع الرئيس مع المستشارحسين مصطفى فتحي رئيس الهيئة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد سيادته على دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.



الجدير بالذكر أنه سبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام فخامة الرئيس بمنح المستشارأبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.



وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر الصديق عامر لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.