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بالأسماء الكاملة.. حركة تغييرات مساعدي وزير العدل
الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:18 م
مـروة هيـكل
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أصدر الوزير حركة تعديل للمستشارين مساعدي الوزير، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، حيث شملت قطاعات شئون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقاري والتوثيق، وشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
وجاء ذلك في إطار متابعة المستشار عمر مروان وزير العدل لسير العمل بالوزارة وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير.
واستمرارا لما استنه الوزير من تقليد، فقد تم إجراء تسليم واستلام للملفات بين مساعدي الوزير المنتهي عملهم والمساعدين الجدد، ثم اجتمع الوزير معهم وشكر المستشارين على جهودهم، ورحب بالسادة مساعدي الوزير الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
وجدير بالذكر أن المساعدين الجدد هم:
1- المستشار صبحي السيد عبد الوهاب اللبان ــ مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.
2- المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان ــ مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
3- المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف ــ مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
4- المستشار محمد عبده حسن صالح ــ مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
5- المستشار خالد حسن أمين النشار ــ مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.
6- المستشار د. أشرف كامل أحمد السيد حجازي ــ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.
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