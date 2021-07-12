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كشف حساب مانشيني مع إيطاليا بعد التتويج بكأس أمم أوروبا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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نجح المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، في التتويج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، تحت قيادة المدير الفني الوطني روبرتو مانشيني، على حساب منتخب إنجلترا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب مانشيني مع منتخب إيطاليا بعد التتويج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا:

وقاد مانشيني، منتخب إيطاليا، في 37 مباراة، حتى الآن، بعدما تولى مهمة تدريب المنتخب في شهر مايو عام 2018.

وتمكن من الفوز خلال 28 مباراة، بينما خسر لقائين فقط، وتعادل في 7 مباريات، وسجل المنتخب الإيطالي خلالهم 93 هدف، ودخل مرماه 22 هدف.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي، أصبح في خزينته لقبين من بطولة كأس أمم أوروبا، حيث كان أول لقب تم حصده في عام 1968.

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