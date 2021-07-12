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شاهد.. الصورة الأولى لـ رامي صبري من جنازة شقيقه

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهر المطرب رامي صبري في جنازة شقيقه كريم صبري، والتي أقيمت في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وخيم الحزن على المطرب رامي صبري، في جنازة شقيقه والتي كانت بحضور عدد من نجوم الفن والغناء منهم رامي جمال، وإدوارد ومحمد الشرنوبي والمنتج وليد منصور.

يذكر أن كريم صبري توفى مساء أمس، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.

وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.
شاهد.. الصورة الأولى لـ رامي صبري من جنازة شقيقه
شاهد.. الصورة الأولى لـ رامي صبري من جنازة شقيقه

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