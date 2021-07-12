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تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه جرى، اليوم الإثنين، تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن أخرى، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادرته سفينتا حاويات، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة، وأنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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