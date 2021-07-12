تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد













ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه جرى، اليوم الإثنين، تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.





وأوضحت المنطقة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن أخرى، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن.





وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادرته سفينتا حاويات، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة، وأنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.