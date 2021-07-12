نجم إنجلترا يرد بقوة على روي كين

رد جاك غريليش على انتقادات روي كين لاعب مانشستر يونايتد السابق، عقب خسارة المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح أمام ضيفه الإيطالي مساء الأحد في نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" يوم الأحد.





وكتب غريليش عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي يوم الاثنين: قلت إنني أردت تنفيذ ركلة، المدرب اتخذ العديد من القرارات الصائبة طوال البطولة، وفعل ذلك أيضا يوم الأحد، لكن هناك من يقول إنني لم أرغب في التسديد رغم تأكيدي على الأمر.





وانتقد المحلل التلفزيوني كين، اللاعبين الكبار في المنتخب الإنجليزي بعد سماحهم لبوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما، بتسديد ضربة الجزاء الحاسمة.





وتصدى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما لضربة الجزاء التي نفذها ساكا ليمنح منتخب إيطاليا اللقب القاري.





وقال كين لمحطة "اي تي في": إذا كنت رحيم ستيرلينغ أو غريليش، فلا يمكنك أن تجلس هناك وتترك فتى صغيرا يذهب لتسديد ركلة جزاء بدلا منك، لا يمكنك ذلك.





وتابع: لا يمكن السماح لفتى خجول يبلغ من العمر 19 عاما أن يتقدم عليك، هناك الكثير من الخبرات، ستيرلينغ فاز بالألقاب، كان عليهما الوقوف أمام الفتى الصغير والتسديد.



