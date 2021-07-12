خالد الجندي يكشف أهم أسباب تفكك المجتمعات (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 85% من المشكلات الزوجية بسبب أن الزوج ليس له كبير، موجهًا نصيحة لأي فتاة يتقدم شخص لخطبتها أن تتأكد أن هذا الشخص له كبير تلجأ له عندما يظلمها أو يجور عليها، ولو لم يكن كبير تختار شخص متدين؛ لكون المتدين كبيرة ربنا.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين،: "العائلات زمان كان ليها كبير، والحارة المصرية كان ليها فتوات رجال متطلعش منهم العيبة، ولم توجد حالة تحرش واحدة بالحواري في الماضي، وكان شيخ المسجد كلمته مسموعة، وكان الصغير يحترم الكبير ويصمت عندما يتحدث.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أهم أسباب تفكك المجتمع عدم قيام المنظومة الدينية على الاحترام، وعدم احترام الصغير للكبير، موضحًا أن جميع شيوخ العالم الإسلامي يتعرضوا لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شباب صغير، منوهًا بأن التربية على التوقير يجب أن تكون موجوده داخل المنزل وأن نربي الطفل على أن يكون له كبير.

