3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أسماء اللاعبين الراحلين عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب موسيماني فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على رحيل كل من والتر بواليا وسعد سمير ومحمود وحيد خارج الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد خروجهم حسابات المدرب الجنوب أفريقي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على فريق مصر المقاصة ضمن مباريات مسابقة الدوري الممتاز برباعية مقابل هدف.