Advertisements

لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم أعضاء لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الالسن، والتي شملت مسئولي لجنة قطاع الآداب، ومسئول هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم.

بحضور الدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ أيمن حلبة أمين عام الجامعة، وذلك اليوم الإثنين الموافق ١٢ ٧ ٢٠٢١

أشار الدكتور أحمد جابر شديد أن زيارة اللجنة لجامعة الفيوم تستهدف زيارة المبني الجديد لكلية الألسن بمبني المدرجات المركزية، والمزمع بدء الدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل ٢٠٢٢٢٠٢١

حيث شملت الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية لكلية الالسن، من حيث المدرجات، والقاعات الدراسية، والمكاتب الإدارية، ونظام الدفاع المدني والإطفاء، وكاميرات المراقبة، والأنظمة الصوتية، وبوبات التعقييم، والتي تم تجهيزها علي أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم
لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم

أخبار تهمك

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعة

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 3 ساعات

نجم إنجلترا يرد بقوة على روي كين

منذ نصف ساعة

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ ساعة

3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. نجم برشلونة يدرس الرحيل

منذ أقل من ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة بعد حسم لقب كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

05:01 م

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

05:05 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي