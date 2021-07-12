لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الألسن في زيارة لجامعة الفيوم



استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم أعضاء لجنة تقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكلية الالسن، والتي شملت مسئولي لجنة قطاع الآداب، ومسئول هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم.



بحضور الدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ أيمن حلبة أمين عام الجامعة، وذلك اليوم الإثنين الموافق ١٢ ٧ ٢٠٢١



أشار الدكتور أحمد جابر شديد أن زيارة اللجنة لجامعة الفيوم تستهدف زيارة المبني الجديد لكلية الألسن بمبني المدرجات المركزية، والمزمع بدء الدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل ٢٠٢٢٢٠٢١



حيث شملت الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية لكلية الالسن، من حيث المدرجات، والقاعات الدراسية، والمكاتب الإدارية، ونظام الدفاع المدني والإطفاء، وكاميرات المراقبة، والأنظمة الصوتية، وبوبات التعقييم، والتي تم تجهيزها علي أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

