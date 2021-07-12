تقرير: تفشي دلتا يلقي بظلاله على الانتعاش الاقتصادي بأوروبا





ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن تفشي متغير دلتا، المتحور عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في العديد من الدول الأوروبية ألقى بظلال سلبية على الانتعاش الاقتصادي في المنطقة; حيث يشعر الاقتصاديون بالقلق إزاء ارتفاع الإصابات وإعادة فرض قيود على السفر والتجمعات لمكافحة الأزمة.





وقالت الصحيفة إن رفع معظم تدابير الإغلاق في جميع أنحاء المنطقة في الأشهر الأخيرة أدى إلى زيادة النشاط التجاري والإنفاق وثقة الأسر مرة أخرى في إمكانية الخروج من المنزل، مما دفع العديد من الاقتصاديين إلى رفع مستوى توقعاتهم للنمو الأوروبي.





مع ذلك، أصبحت هذه الافتراضات، حسبما اعتبرت الصحيفة، موضعا للشك نظرا لتفشي دلتا، الذي يوصف بأنه شديد العدوى، في غالبية الحالات الجديدة في العديد من البلدان الأوروبية، ما تسبب في ارتفاع معدلات الإصابة إلى أعلى مستوى لها منذ شهور.





وقال إريك نيلسن، كبير الاقتصاديين في مؤسسة يونيكريدت، التي رفعت توقعاتها لنمو منطقة اليورو لهذا العام من 4 إلى 4.5 في المائة إنه يشعر بالقلق تجاه احتمال خروج دلتا عن مسارها، بما ينذر بأننا أمام إغلاق آخر، رغم أن بيانات التنقل من جوجل تظهر بأن التقييد الطوعي هو من يغير سلوك المستهلك، لا عمليات الإغلاق.





من جانبه، قال بابلو هيرنانديز دي كوس، محافظ بنك إسبانيا المركزي، إن توقعاته لنمو القوي كانت تستند إلى افتراض أن الأزمة الصحية ستنتهي بحلول الصيف وأن قطاع السياحة الإسباني سيحقق نصف دخله الذي كان يحققه قبل انتشار الوباء في هذا الصيف، لكنه حذر من أنه لا يزال هناك "عدم يقين يحيط بظهور متغيرات جديدة لـ كوفيد-19 وتدابير الاحتواء التي قد تتطلبها.





وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن معدل الإصابة الأسبوعي بـ كوفيد-19 الأسبوعي في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية ارتفع إلى 51.6 لكل 100 ألف شخص، مقارنة بـ 38.6 في الأسبوع السابق، في حين أن معدلات دخول المستشفى والوفيات كانت مستقرة. وتوقعت أن يتجاوز معدل الإصابة 90 لكل 100 ألف شخص في أربعة أسابيع.