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ارتفاع ملحوظ.. تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 12-7-2021

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:43 م
سعر الأسمنت اليوم
سعر الأسمنت اليوم
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سجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين الموافق الـ12 من يوليو 2021، ارتفاعاً ملحوظاً، بمقدار 50 جنيهًا في الطن، بعدما شهد سوق أسعار الأسمنت ستقراراً لفرات طويلة.

سعر الأسمنت

وبلغ سعر طن أسمنت المسلح 900 جنيه، بينما وصل سعر أسمنت أسوان إلى 800 جنيه، والمخصوص 900 جنيه، وأسمنت شورى 800 جنيه.

ونرصد عبر بوابتكم الفجر الإلكترونية أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 12- 7- 2021، في السطور التالية:

سعر طن أسمنت الصخرة 900 جنيه.
سعر طن أسمنت السويدي 910 جنيهات.
سعر طن أسمنت حلوان 905 جنيهات.
سعر طن أسمنت مصر بني سويف 950 جنيهاً.
سعر طن أسمنت العسكري 900 جنيه.
سعر طن أسمنت النصر 900 جنيه.
سعر طن أسمنت السويس 890 جنيها.
سعر طن أسمنت سيناء 820 جنيها.

وارتفعت أسعار الأسمنت بهذا الشكل الملحوظ، نتيجة إلى استصدار جهاز حماية المنافسة لقرار بخفض إنتاج الأسمنت مساء الأربعاء الماضي.

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