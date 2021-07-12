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أسعار الحديد اليوم الاثنين 12-7-2021 في السوق المصري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:50 م
أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
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استقرت أسعار الحديد في أسواق مواد البناء، في الآونة الأخيرة، في حين صعدت أسعار الأسمنت لقرابة الـ50 جنيه للطن.

أسعار الحديد

ويبحث الكثيرون عن أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى، بشكل يومي، حيث تعتبر من المواد الأساسية التي تشغل بال الكثيرين، ويهتم بها قطاعات كبيرة، تضم ملايين العمالة.

أسعار الحديد اليوم

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أسعار الحديد ومواد البناء يومياً، حرصاً منها على تلبية متطلبات واحتياجات روادها وقرائها الكرام.

أسعار الحديد اليوم الاثنين

أسعار حديد المصريين، 14 ألفا و500 جنيه للطن.

أسعار حديد عز 14 ألفا و600 جنيه.

أسعار حديد العتال 14 ألفا و450 جنيها للطن.

أسعار حديد عطية 14 ألفا و300 جنيه.

أسعار حديد بشاي 14 ألفا و500 جنيه.

أسعار حديد المراكبي 14 ألفا و300 جنيه للطن.

أسعار حديد سرحان 14 ألفا و300 جنيه للطن.

أسعار حديد المعادي 14 ألفا و300 جنيه للطن.

أسعار حديد مصر ستيل 14 ألفا و300 جنيه.

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