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"حماية المستهلك" تناشد المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي بهذة الطريقة (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:56 م
المهندس أيمن حسام الدين
المهندس أيمن حسام الدين
رقية جمال
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قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لضمان أمن وسلامة وصحة المستهلك، إلى جانب جهودها لإدارة الأسعار واستقرارها

وناشد "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأثنين، المواطنين بالذبح داخل المجازر المرخص لها؛ لضمان سلامة الذبيحة وخلوها من الأمراض، ولعدم تلوث البيئة، موضحًا أن هناك الكثير من الحوادث تحدث بسبب ذبح خراف مريضة خارج المجازر، وانتقال بعض الأمراض للمستهلك.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يقوم بالرقابة على الأسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة والتموين والطب البيطري ومباحث التموين، بتنظيم حملات رقابية مكثفة على كافة الأسواق والمجازر لضمان سلامة السلع والمنتجات وخلوها من الأمراض وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي.


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