ترامب: عزلي مرتين جعلني أسوأ

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "أصبح أسوأ" بعد محاكمتين لعزله خلال السنوات الأربعة التي قضاها في البيت الأبيض.

وفي خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين (CPAC)، قارن ترامب الدعوات إلى عزله بالدعوات التي وجهت في أكتوبر الماضي إلى مجلس النواب لإقالة المدعي العام السابق ويليام بار بحجة أنه استخدم منصبه لأسباب سياسية لمساعدة ترامب.

وقال ترامب في الكلمة التي ألقاها أمام حشد من أنصار الحزب الجمهوري في دالاس، إن بار "أصبح رجلا مختلفا بعد الدعوات إلى عزله، في حين أن الرئيس السابق لم يتغير".

وأضاف: "لقد أصبح رجلا مختلفا عندما أعلن الديمقراطيون بشراسة أنهم يريدون عزله، فأصبح مختلفا.. لكن أنا لم أصبح مختلفا بعد عزلي مرتين، بل أصبحت أسوأ".