أسعار النفط تتراجع مع عودة انتشار الفيروس

انخفضت أسعار النفط بعد مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب وسط عودة انتشار فيروس كوفيد-19 في العديد من المناطق.





تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك صوب 74 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها بأكثر من 2٪ يوم الجمعة، فيما انخفض خام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل.





وأدى طرح اللقاحات وانتعاش النشاط الاقتصادي عبر الاقتصادات الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة، إلى تعزيز استهلاك الوقود. مع ذلك، فإن انتشار متغير دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا وعدم اليقين بشأن العرض من تحالف "أوبك+" يعيق التوقعات، وهناك أيضًا إشارات على أن انتعاش الصين يتباطأ.





وتوقف الزخم الصعودي للنفط الأسبوع الماضي بعد الخروج من اجتماع "أوبك+" دون اتفاق بشأن مستويات الإنتاج



