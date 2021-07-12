درة توجه رسالة للرئيس السيسي.. تفاصيل

وجهت الفنانة التونسية درة رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت درة قائله: "شكرًا لمصر العظيمة العزيزة على دعمها لبلدي الحبيبة تونس وشكرًا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلادنا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، أتمنى من كل قلبي أن تنتهي هذه الأزمة قريبًا والله يحفظ شعب البلدين ويديم الأخوة والمحبّة بيننا".



كما وجهت الفنانة هند صبري أمس رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب مساندته للشعب التونسي بإمدادهم بالمساندات في ظل الجائحة التي تعاني منها تونس.