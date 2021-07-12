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مركز التطوير المهني الجامعي بالإسكندرية يحتفل بتخريج أول فريق من المتطوعين

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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احتفل مركز التطوير المهني الجامعي العام، في جامعة الإسكندرية، بكلية التربية، بتخرج أول فريق من المتطوعين من المركز والتي بدأ تطوعهم في يوليو عام 2020.

وقام مدير المركز - الدكتور إيهاب حمدي، بتسليم شهادات التقدير للطلاب المتطوعين، الذي كان يُحاكي تطوعهم بيئة العمل الحقيقية في المؤسسات.

وأسماء المتطوعين المُتخرجين هم:« زياد عمرو، رنيم مصطفى، منه الله محمد، يمنى الجمال، مريم خيري، نيرة صلاح، كلير جميل، محمد حمدي، سارة شحاتة».

يهدف المركز لسد الفجوة بين التعليم الجامعي، وبين سوق العمل، من خلال تقديم دورات في مجالات الموارد البشرية والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتسويق الإلكتروني، وورش عمل في طرق كتابة السيرة الذاتية ومهارات مقابلة العمل وكيفية البحث عن الوظيفة، وذلك بغير الملتقيات التوظيفية وخدمات الخريجين.

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