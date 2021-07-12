متحف المركبات يطلق دورة تدريبية كبرى لطلاب الآثار (صور)

أطلق متحف المركبات الملكية دورة تدريبية هي الأكبر على فنون الترميم حيث اشترك فيها ما يزيد عن 60 طالب وطالبة من كلية آثار صان الحجر غربية.



ووضعت الدكتورة إيمان نبيل مدير إدارة الترميم في متحف المركبات الملكية، برنامجًا تدريبيًا قائمًا على أساس نقل الخبرات للطلاب الجامعة.



واشتملت الدورة التدريبية على عدة فنون كلها تتعلق بأحد أرقى مجالات علم الآثار وهي وهو علم الترميم، حيث اشتملت على الأسس العلمية للتوثيق الدقيق للآثار.

وبرنامج تدريبي لترميم المعادن وآخر لترميم الآثار العضوية "كالجلود والنسيج والأخشاب" كما نظمت برنامج لترميم الآثار المركبة، والتي تشتمل على آثار معدنية وعضوية.



ومن ناحيته أكد الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة أن تدريب طلاب كلية الآثار من أهم أهداف وأولويات الإدارة المركزية للصيانة والترميم حيث أن ذلك يكفل خروج كوادر كفء قادرة على التعامل مع جميع أنواع الآثار وصيانتها وترميمها.



وقال مدحت صابر مدير عام متاحف القاهرة الكبرى إن طلاب الجامعة هم من سوف يتولون لواء الترميم فى المرحلة القادمة لذلك لابد من نقل خبرات العاملين بالترميم لأبنائهم.



وحث الدكتور مجدي منصور مدير عام آثار ومتاحف القاهرة الكبرى على أن تتم فعاليات الدورة بطرق علمية منظمة، حيث سيقوم متخصصون فى مجالات مختلفة بتدريب الطلاب.