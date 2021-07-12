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إحالة متهم بذبح زميله داخل موقف السلام للمحاكمة الجنائية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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احالت جهات التحقيق المختصة اليوم الأثنين، عاطل لاتهامه بقتل زميله ذبحا بسبب خلافات مالية بينهم، إلي محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة.

وجاء في أمر الاحالة أن المجني عليه ويدعي أحمد.س وييلغ من العمر 26 سنة والمتهم يدعي فارس 30 سنة، وأنهم كانوا شركاء في "عربية كبدة " وتشاجروا بسبب خلافات مالية بينهما، قاما علي اثرها المتهم بطعن المجني عليه بطعنه في الرقبة، كما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم كان دائم التعدي على المجني عليه بسبب عربة لبيع الكبدة داخل موقف العاشر من رمضان

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي بموقف العاشر، يفيد بقيام شاب بذبح آخر، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الضحية والمتهم.

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محكمة متهم قتل السلام

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