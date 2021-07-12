سيارة تدهس طفلة على محور 30 يونيو

استقبلت مستشفى الزهور المركزي، اليوم الاثنين، الطفلة جنى أحمد أحمد ٨ سنوات بادعاء دهس سيارة على محور ٣٠ يوليو، عن طريق الأهالي.





وبتوقيع الكشف عليها تبين أنها مصابة إصابة شديدة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ والحالة العامة سيئة، وأسعفت بشكل سريع من الأطباء رغم سوء الحالة.





وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية، بلاغ يفيد بوقوع حادث دهس على طريق محور 30 يونيو لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.



