Advertisements

محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، اجتماعا، لمناقشة وبحث مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى، وعدد من العاملين بالميناء.

واستعرض "محافظ بورسعيد " آليات تنفيذ المقترح، والتى من المقرر أن يتم إنشاء ساحة الشاحنات على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون على مساحة ٧٠ ألف متر ٢ والمرحلة الثانية على مساحة ٤٥ ألف متر ٢ بإجمالى ١١٥ ألف متر ٢، وتستوعب المرحلة الأولى ٤٢٠ شاحنة، بينما تستوعب ٢٢٠ شاحنة.

وطالب " المحافظ" أن يتم تنفيذ مشروع متكامل يشمل عدد أكبر من الشاحنات ويتم تنفيذها على أعلى مستوى، وتقوم على كافة الإمكانات التكنولوجية والرقمية، مؤكدا أن مشروع إنشاء ساحة الشاحنات يأتى ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد، والذى يشهد أعمال تطوير بالأرصفة على أعلى مستوى وبما يحقق الاستفادة الأمثل بالمنطقة
محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ أقل من ساعة

3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. نجم برشلونة يدرس الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

05:57 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي